Piękny pałac w Gierłachowie pod Rawiczem na sprzedaż. Za ile można go kupić? [ZDJĘCIA]

Piękny pałac w Wielkopolsce szuka nowego właściciela

Nieruchomość składa się z kilku budynków, m.in. dworu i oficyny. Zespół pałacowy i folwarczny wpisany jest do rejestru zabytków. Na terenie parku o pow. 2,8 ha, znajdują się 2 stawy.

Powierzchnia dworu wynosi 600 m2, a oficyny ok. 450 m2. Łączna powierzchnia wszystkich zabudowań to ok. 2.500 m2. Całość została wyceniona na 2.400.000 złotych, co daje 960 zł/m². Istnieje możliwość negocjacji.

Szczegóły oferty znajdziesz w ogłoszeniu w serwisie otodom.pl.