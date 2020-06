Pieniądze z funduszy europejskich pomogą firmom na starcie zdobyć rynek

0 milionów złotych jest do podziału między instytucje otoczenia biznesu, które pomogą małym firmom w pierwszych latach ich działania. Dzięki tego typu wsparciu w Wielkopolsce rozwinęło się wiele innowacyjnych przedsiębiorstw.

Pomysł na biznes to często za mało, by osiągnąć rynkowy sukces. Jak wynika ze statystyk w ciągu pierwszego roku od rozpoczęcia działalności kończy ją ponad 1/3 małych firm. Kolejne 20 proc. rezygnuje z działalności w drugim roku jej prowadzenia. Później jest nieco łatwiej, ale i tak pięć lat na rynku jest w stanie przetrwać nieco ponad 30 proc. mikro i małych przedsiębiorstw. Projekty wspierania ich działalności w pierwszym okresie realizowane z pieniędzy WRPO 2014 + pozwalają im uniknąć wielu pułapek i okrzepnąć. To szczególnie ważne w przypadku firm innowacyjnych, zdobywających rynek od podstaw. Inkubator na miarę Projekt „Indywidualne Plany InQbacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności” potrwa jeszcze do końca bieżącego roku. Przez półtora roku siedem raczkujących firm korzysta z pomocy doradczej, technicznej, ale także finansowej.

- Na początku 2019 r. PPNT prowadził rekrutację do nowego programu inkubacji. Zgłosiło się do niego kilkudziesięciu pomysłodawców i młodych przedsiębiorców, z których siedem zostało wybranych do udziału w programie - mówi Magdalena Piątek, rzeczniczka prasowa Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. - Otrzymują one szereg usług doradczych, dostęp do biur w PPNT, ale też do 30 tysięcy złotych na zakup sprzętu, technologii, ekspertyz, programów IT czy opłacenie procedury patentowania - dodaje.

Wszystkie firmy, korzystających z indywidualnych programów inkubacji działa w branży szeroko pojętej gospodarki elektronicznej. Poza tym jednak różni je wszystko. Produktem Fiske, sp. z o.o jest mobilna aplikacja dla wędkarzy. Pozwala ona m.in. organizować zawody online i rywalizować z innymi bez względu na czas i miejsce wędkowania.

Dominik Wojciekiewicz, współtwórca aplikacji docenia praktyczne aspekty programu inkubacji takie jak dostęp do ekspertów, dostęp do biura, czy zastrzyk finansowy, który pozwolił na zakup sprzętu. Zwraca jednak uwagę na co innego. - Dla mnie kluczowym aspektem jest to, że dzięki inkubacji, nie tracimy motywacji, wciąż aktywnie poszukujemy rozwiązań i obieramy nowy kurs, sukcesywnie prowadząc nasz biznes do dalszego rozwoju - mówi. - Uważam, że bez tego wsparcia, nam - założycielom Fiske - byłoby dużo trudniej dojść do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy - dodaje.

Ekspert pod ręką Stały kontakt z ekspertami, którzy pomagają w stawianiu czoła wyzwaniom stającym przed startującymi biznesami ma szczególne znaczenie dla Tomasza Włodarczyka, współwłaściciela firmy Moonstera, tworzącej produkty akustyczne w oparciu o surowce roślinne. - Od początku możemy liczyć na pomoc naszych opiekunów, nawet najdziwniejsze pytanie jest odbierane pozytywnie i wspólnie staramy się znaleźć rozwiązanie. Prywatnie zaprzyjaźniłem się z wieloma osobami zarówno pracownikami, jak i lokatorami PPNT, zdobyłem wiele ciekawych kontaktów, również angażuję się w projekty innych lokatorów -mówi. - W programie najbardziej doceniamy 85 proc. procent dofinansowania do usług specjalistycznych, ale też spotkania i konsultacje ze specjalistami wewnętrznymi z PPNT. Dużo daje też możliwość prezentowania naszego produktu na terenie Parku - podkreśla. Anna Tórz, ekspertka PPNT ds. inkubacji koordynatorka programu zwraca uwagę, że projekt różni się od zwyczajowej oferty inkubatorów przedsiębiorczości.

- Firmy biorące udział w Programie InQbacji najbardziej cenią sobie to, że zakres wsparcia jest uszyty na miarę ich rzeczywistych potrzeb. A te zmieniają się wraz z rozwojem firm - wyjaśnia.

Projekt „Rozwiń skrzydła w biznesie” adresowany także do startujących przedsiębiorców realizuje Leszczyńskie Centrum Biznesu. Łącznie do końca roku skorzysta z niego 40 przedsiębiorców.

Przedsiębiorcy otrzymali także 40 tys. zł dotacji na inwestycje. Kolejne 15,5 tys. zł to wartość indywidualnie dobranych usług, z których korzystają. Wszystko to pod skrzydłami opiekuna firmy.

- Realizacja programu potrwa jeszcze do końca roku - podkreśla Dagmara Kostrzewa z LCB. - Przedsiębiorcy spotykają się z opiekunem minimum raz na miesiąc i przy współpracy z nim realizują poszczególne punkty Planu Inkubacji i Programu Rozwoju Przedsiębiorstwa - dodaje.

Pieniądze na wsparcie

Kolejne 10 milionów złotych to pieniądze na dotacje dla instytucji otoczenia biznesu, które zdecydują się realizować projekty wspierające przedsiębiorców na początkowym etapie ich działalności. Maksymalne dofinansowanie projektu #może wynieść 85 proc. kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej niż #4 mln zł na projekt.

Wnioski można składać do 19 czerwca 2020 r.

Należy to zrobić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego. Więcej informacji, a także regulamin konkursu można znaleźć na stronie

wrpo.wielkopolskie.pl w zakładce nabory.

[http://www.wrpo.wielkopolskie.pl%3c/a]www.wrpo.wielkopolskie.pl Linki do profili społecznościowych WRPO 2014+:











Niezdrowe produkty wciąż polecane jako korzystne