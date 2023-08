Pierwsze grzyby pojawiają się w Wielkopolsce. Sprawdź, gdzie można zebrać najlepsze okazy

Grzyby pojawiły się w wielkopolskich lasach

Nauczeni doświadczeniem z ubiegłego roku, grzybiarze spodziewali się późniejszego rozpoczęcia leśnego sezonu. Przypomnijmy, że jesienią 2022 roku najwięcej grzybów pojawiło się w lasach na przełomie września i października, kiedy to niemal wszędzie można było zapełnić wiaderka. Tym razem trzeba być gotowym do zbiorów zdecydowanie wcześniej. Według informacji portalu grzyby.pl, ze względu na pogodę sprzyjającą roślinności, już teraz w wielkopolskich borach pojawiło się dużo jadalnych grzybów.

Nie jesteś pewien swoich zbiorów? Odwiedź sanepid

Grzybobrania to bardzo popularny sposób spędzania wolnego czasu, lecz nie wszyscy wiedzą, które okazy należy omijać. Jeśli nie jesteś pewien, czy w koszyku znalazły się jedynie grzyby jadalne, udaj się do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Jak co roku sanepid ofertuje pomoc grzyboznawców i klasyfikatorów grzybów, którzy sprawdzą zawartość wiaderka.