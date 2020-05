Pierwsze samoloty wracają na poznańskie lotnisko Ławica. Dokąd polecimy?

Dlatego też, w pierwszej kolejności PLL LOT przywrócą połączenia krajowe, w tym loty z Poznania do Warszawy. Te będą odbywały się dwa razy dziennie. Samoloty z Poznania do Warszawy będą wylatywały o godz. 9.30 oraz 19.30, zaś z Warszawy do Poznania o godz. 7 i 17.