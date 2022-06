Pierwsze wakacje po pandemii COVID. Nowe badanie zdradza plany Polaków na lato 2022. Czy wojna i inflacja zatrzymają nas w domach? Emil Hoff

Wakacje i sezon urlopowy już niemal rozpoczęte. Jakie plany mają Polacy na lato 2022, pierwsze po pandemii koronawirusa? Nowe badanie ujawnia, czy i gdzie polscy turyści zamierzają wyjechać na wakacje i urlopy. Jak na ich decyzje wpływa inflacja i wojna? Na zdjęciu plaża w Sopocie. Przemyslaw Swiderski / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne Zobacz galerię (6 zdjęć)

Zbliżają się pierwsze wakacje po pandemii COVID-19. Wydawać by się mogło, że nastroje są ponure – ceny rosną, wojna na Ukrainie trwa. Czy latem 2022 polscy turyści znowu zostaną w domach, czekając na lepsze czasy? Nowe badanie, przeprowadzone na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej, daje zaskakujące wyniki. Czy Polacy mimo wszystko planują w tym roku wyjazdy, gdzie najchętniej i co ma do zaoferowania turystyka krajowa? Zapraszamy do zapoznania się z wynikiem najnowszego badania planów Polaków na wakacje 2022.