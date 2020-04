Pierwsze zakażenia koronawirusem w Amazonie w podpoznańskich Sadach? "Firma nie informuje nawet, ile osób jest na kwarantannie"

zobacz galerię (4 zdjęcia) Związki zawodowe już od kilku tygodni apelują do pracodawcy o zamknięcie magazynów Amazona w całej Polsce i wstrzymanie prac. Także w magazynach w podpoznańskich Sadach. Waldemar Wylegalski zobacz galerię (4 zdjęcia)

Pracownicy Amazona od wielu tygodni apelują do pracodawcy, by na czas pandemii koronawirusa zamknąć magazyny firmy i wstrzymać pracę. Boją się o swoje zdrowie. W ostatnich dniach pojawiają się bowiem informacje o zakażonych COVID-19 z magazynów koncernu w Kołbaskowie pod Szczecinem i w Sosnowcu. Także co jakiś czas docierają do naszej redakcji informacje o kolejnych pracownikach z podpoznańskich Sadów, którzy mieli wykonany test na koronawirusa. Jak zapewnia przedstawiciel Amazona, w centrum logistycznym w Sadach pod Poznaniem nie ma pracowników ze zdiagnozowanym COVID-19.