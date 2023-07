Pierwszy "szczyt" pielgrzymkowy na Jasnej Górze w ten weekend. Wśród pielgrzymów poznaniacy

Szczyt pielgrzymkowy na Jasnej Górze

W piątek 14 lipca po południu do jasnogórskiego sanktuarium przybyła 154. Piesza Piotrkowska Pielgrzymka. W tym roku odbywa się ona pod hasłem „Idziemy z pośpiechem” nawiązującym do Ewangelii wg św. Łukasza. Jest to wspólne hasło tegorocznych pielgrzymek pieszych z całej archidiecezji łódzkiej. Pielgrzymkę piotrkowską tworzą 3 grupy: maryjna, patriotyczna i papieska. Największym powodzeniem, zwłaszcza wśród młodzieży, cieszy się grupa papieska. Msza św. dla nich odprawiona w sobotę rano w Kaplicy Matki Bożej.

W sobotę 15 lipca ok. godz. 9.30 przewidywane jest wejście 43. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej Pielgrzymki. Myślą przewodnią tego roku jest historia rodziny Ulmów oraz hasło: „Z Maryją w Kościele”. Rekolekcyjny program tego szczególnego wydarzenia ukierunkowany jest na przygotowanie duchowe do wrześniowej beatyfikacji rodziny Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci. Z pątnikami podąża metropolita przemyski abp Adam Szal. Pielgrzymuje on pieszo na Jasną Górę już od ponad 30 lat. Msza św. celebrowana dla tej grupy będzie o godz. 11 w Kaplicy Matki Bożej.