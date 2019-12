Pierwszy tragiczny wypadek na nowej trasie S5. Pracownik służby drogowej zmarł w szpitalu

Na miejscu okazało się, że rannych zostało dwóch pracowników, a jeden z nich - poważnie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, który przetransportował poważnie rannego mężczyznę do szpitala.

To pierwszy tak poważny wypadek, do którego doszło na otwartym w sobotę, 14 grudnia, nowym odcinku drogi ekspresowej S5. Liczący sobie ponad 50 km odcinek prowadzi od Poznania do Radomicka.