Pies-strażak wciąż kichał. Okazało się, że ten problem mogą mieć też inne zwierzęta. O co chodzi? Nicole Młodziejewska

Dzięki szybko udzielonej pomocy Negro będzie mógł wrócić na służbę ze swoim przewodnikiem Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej w Poznaniu/FB Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Negro, to pies, który na co dzień towarzyszy poznańskim strażakom. Niestety w ostatnim czasie czworonóg miewał problemy zdrowotne. W jego pracy przeszkadzało mu uporczywe kichanie. Trafił do weterynarzy Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Okazało się, że problem, który napotkał Negro, może dotyczyć też innych psów. Szczególnie teraz, latem.