Piesi są bezpieczniejsi na trzech kolejnych, już doświetlonych przejściach w Poznaniu

Ekipy drogowe pojawiły się na tych skrzyżowaniach w czasie wakacji, instalując oświetlenie. Dodatkowo w rejonie ul. Rakoniewickiej przy skrzyżowaniu z ul. Stęszewską zamontowano doświetlenie przejścia pod wjazdem na wiadukt Kosynierów Górczyński.

- Poprawa bezpieczeństwa w rejonie zebr jest jednym z priorytetów Zarządu Dróg Miejskich, który doświetla każdego roku co najmniej kilkanaście przejść dla pieszych, położonych w różnych częściach miasta - zapewnia ZDM. - Montowane na niższych słupach oprawy kierują strumień światła pod odpowiednim kątem bezpośrednio na zebrę, co sprawia, że przechodząca przez nią osoba jest po zmroku lepiej widoczna dla zbliżającego się kierowcy, a co za tym idzie - bezpieczniejsza.