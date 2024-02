I dodaje: – Jeszcze w latach 2015-2017, kiedy pigułka była dostępna bez recepty, rzeczywiście zainteresowanie nią było większe. Jak będzie to wyglądało teraz, jeżeli uda się doprowadzić do tego, by znów do jej zakupu nie była wymagana recepta? Trudno przewidzieć.

Kolejne wątpliwości wśród społeczeństwa budzi fakt, że pigułka miałaby być dostępna już od 15. roku życia. W przypadku osób nieletnich, sprzedaż tabletki miałaby być poprzedzona wywiadem z farmaceutą, w celu sprawdzenia czy dana dziewczyna nie została skrzywdzona.

– W wielu aptekach znajduje się tzw. pokój porad farmaceutycznych, dlatego zawsze znajdzie się czas i miejsce na to, żeby w spokoju porozmawiać na ten temat. W obecnych czasach zaczynamy życie intymne wcześniej. W tych okolicznościach myślę, że jeżeli taka tabletka może uchronić młodą dziewczynkę przed jakimś błędem życiowym, to jest to dobre rozwiązanie. A my, jako farmaceuci, na pewno pomożemy i jesteśmy na to gotowi – zapewnia Agnieszka Bredow.