Piknik na FEST 2024 w Poznaniu. Podczas koncertu wystąpią gwiazdy! LemON i Rogucki zagrają na Cytadeli

Piknik jest okazją do podsumowania 20 lat naszego członkostwa we wspólnocie europejskiej! To był dla naszego regionu dobry czas. Te dwie dekady dały nam pokój, dostęp do europejskich rynków, ogromne fundusze na rozwój, ale też praworządność i poszanowanie praw człowieka. Także swobodę przemieszczania się po Europie oraz satysfakcję, że należymy do wspólnoty demokratycznych państw europejskich. Bądźmy razem na Pikniku na FEST!, by w radosnej atmosferze uczcić fakt, że dziś jesteśmy jednym z najlepiej rozwijających się regionów Polski - mówi Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.