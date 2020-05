Lech Poznań, podobnie jak jedenaście innych klubów PKO Ekstraklasy, otrzymał od Komisji Medycznej PZPN zgodę na rozpoczęcie od 6 maja treningów grupowych, które będą zgodne z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku.

Komisja Medyczna PZPN przeprowadziła analizę wyników badań na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 przeprowadzonych w klubach ESA.



Od 6 maja sześć klubów może wznowić treningi.

Przypomnijmy, że w poniedziałek we wszystkich klubach PKO Ekstraklasy przeprowadzono testy na obecność koronawirusa. Zbadano 50 osób, które zostało wytypowane przez klub jako niezbędne do obsługi meczu. Piłkarze i sztab po testach mieli wrócić do treningów w grupach 14 osobowych (13 zawodników i trener). W niektórych klubach (w tym w Lechu Poznań) nastąpiła jednak konieczność przeprowadzenia dokładniejszych badań na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Po analizie ich wyników okazało się, że Kolejorz dołączył do Piasta Gliwice, Górnika Zabrze, Rakowa Częstochowa, Śląska Wrocław, Zagłębia Lubin oraz Pogoni Szczecin (te drużyny miały zgodę na zajęcia grupowe we wtorek) i może rozpocząć treningi według rozporządzenia z 2 maja 2020 roku.Łącznie z Lechem w środę taką zgodę otrzymało pięć innych klubów: Cracovia, Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa, Wisła Płock i Wisła Kraków. Łącznie jest ich teraz jedenaście. W pozostałych drużynach trwa diagnostyka osób skierowanych na badanie wymazu z nosogardzieli w kierunku SARS-CoV-2. Do momentu braku zgody Komisji Medyczne PZPN na uczestnictwo w treningach grupowych pozostałe drużyny dalej będą trenować tylko indywidualnie.