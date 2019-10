Piotr Pietryga między fotografią a filmem. Nowe spotkanie w galerii Centrala w Poznaniu!

Projekt LAB zaprasza na imprezę z When Saints Go Machine

„Kelly”, „Kids On Vacation” czy „Fail Forever” to tylko przykłady popularnych piosenek duńskiego projektu When Saints Go Machine. Choć ostatnia płyta ekipy z Kopenhagi ukazała się w 2013 roku, to bilety na jej koncerty wciąż sprzedają się jak ciepłe bułeczki!