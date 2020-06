Piracka flaga na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Skąd się wzięła? Sprawę bada policja

– Wejście na iglicę MTP było spontaniczne. Początkowo chcieliśmy zrobić grilla na dachu Uniwersytetu Ekonomicznego. I to właśnie tam miała zawisnąć flaga piracka. Weszliśmy po konstrukcji od windy do pierwszego możliwego piętra, potem schodami i na końcu po rusztowaniu, które jest na górze od zewnątrz budynku z powodu remontu. Okazało się jednak, że w niedzielę o 7 rano byli tam jacyś robotnicy. Dlatego musieliśmy po cichu zejść i poszliśmy na targi. Wejście na iglicę nie było problemem. Jest drabina, po której można się tam dostać – opowiadał nam Bezior, jeden ze wspinaczy.

Dr Wojciech Zalewski podkreśla, że mężczyźni wtargnęli na teren Uniwersytetu Ekonomicznego. - To niczym nie różni się od włamania do domu czy mieszkania. Ponadto, wspinaczka bez zabezpieczeń, do tego nie będąc wykwalifikowanym pracownikiem firmy, która zna ustawione przez siebie rusztowania, jest szalenie niebezpieczna. Mężczyźni po pierwsze mogli zwyczajnie spaść z dużej wysokości, do tego mogli również spaść na kogoś z przechodniów, narażając zarówno siebie, jak i osoby postronne na utratę zdrowia, a nawet życia. Nawet niewielki przedmiot, który wypadłby któremuś z mężczyzn choćby z kieszeni, to również - przy takich wysokościach - ogromne niebezpieczeństwo dla przechodzących nieopodal osób - wyjaśnia dr. Zalewski.