PIT 2020: Termin składania rozliczenia PIT wydłużony

PIT 2020. Nowy termin składania rozliczeń PIT przez koronawirusa w Polsce

Obecność koronawirusa w Polsce i stan epidemii powoduje, że rząd wprowadza kolejne zmiany. Jak wynika z informacji przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju, wśród propozycji związanych z tarczą antykryzysową, mających wspomóc polską gospodarkę, znalazło się również przedłużenie terminu na złożenie deklaracji podatkowej.

PIT złożyć będzie można do końca maja 2020. Niewykluczone, że ten termin zostanie jeszcze wydłużony. Pierwotnie czas na to mieliśmy mieć do końca kwietnia.

Chcemy przesunąć przynajmniej na razie do końca maja, aby wydłużyć ten termin, aby osoby zwłaszcza które nie chcą skorzystać czy z różnych powodów nie mogą z internetowego rozliczenia, żeby znajdowały się w punktach nie teraz, a żeby rzeczywiście mogły sobie to jeszcze odłożyć. - mówił w programie "Sygnały dnia" na antenie Polskiego Radia Łukasz Schreiber, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.