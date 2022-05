Pizza hawajska wzbudza wiele emocji. Robert Makłowicz uważa ją za świństwo i ma dość pytań na jej temat

Pizza hawajska - kto to wymyślił?

Wiele osób może być zaskoczonych faktem, że pizza hawajska nie pochodzi z Hawajów, tylko powstała w... Kanadzie i została wymyślona przez greckiego emigranta - Sama Panopoulosa w 1962 roku. Wraz z rodzeństwem prowadził on restaurację Satellite w miejscowości Chatham. Ananas był na co dzień używany restauracjach Sama, głównie w daniach inspirowanych kuchnią chińską. Sam Panopoulos postanowił połączyć rosnący popyt na pizzę z tym, co już było używane w jego lokalu.