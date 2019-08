PKP: Nowy rozkład jazdy pociągów od 1 września 2019. Sprawdź jak pojadą pociągi Intercity, TLK, Przewozy Regionalne

- Przewoźnicy opracowali ofertę połączeń dalekobieżnych, regionalnych i aglomeracyjnych z uwzględnieniem możliwości sieci kolejowej. Pasażerowie już korzystają z efektów inwestycji. Coraz więcej stacji i przystanków zapewnia dogodny dostęp do pociągów. Uruchamiane są kolejne połączenia na nieczynnych od lat liniach - informuje Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskich Linii Kolejowych.

1 września 2019 roku wchodzi w życie nowy rozkład jazdy PKP. To oznacza, że pasażerowie muszą przygotować się na drobne zmiany w dotychczasowym rozkładzie jazdy PKP. Wielkopolanie mogą jednak spać spokojnie - w nowym rozkładzie jazdy PKP nie będzie wielkich zmian w Wielkopolsce. Pociągi PKP Intercity, TLK czy Przewozów Regionalnych będą w dużej mierze kursowały jak dotychczas.

Najważniejsze wiadomości dla pasażerów w Wielkopolsce to fakt, iż przy okazji wejścia w życie nowego rozkładu jazdy PKP pasażerowie skorzystają już z nowych peronów na stacjach Kiekrz, Poznań Wola. Oprócz tego przebudowany będzie peron we Wronkach, gdzie trwają prace w ramach przebudowy linii kolejowej z Poznania do Szczecina.