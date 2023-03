PKP sprzedaje mieszkania w Poznaniu i Wielkopolsce. Kuszą ceną, odstraszają wyglądem. Sprawdzamy, czy ich zakup się opłaca

Kiedy spytamy przypadkowe osoby, z czym kojarzą im się Polskie Koleje Państwowe, prawdopodobnie żadna z nich nie wspomni słowem o nieruchomościach. Mało kto zdaje sobie sprawę, że są one właścicielem jednego z największych zasobów nieruchomości w Polsce i nie chodzi tylko o dworce kolejowe. PKP S.A. posiada też grunty czy różnego rodzaju obiekty, m.in. hale magazynowe, lokale użytkowe i mieszkania. Część z nich co jakiś czas trafia na sprzedaż.

- Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży to m.in. budynki i lokale mieszkalne, które są pustostanami i na co dzień nie są wykorzystywane w podstawowej działalności PKP czy innych spółek kolejowych. Są obiektami zbędnymi z punktu widzenia bieżącej działalności spółki