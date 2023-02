PKP sprzedaje mieszkania. Większość to rudery, ale są też prawdziwe perełki. Dlaczego są w takim stanie i ile kosztują?

Takie mieszkania oferuje na sprzedaż PKP. Część to rudery, ale są też prawdziwe perełki. Jak wyglądają i ile kosztują? Zobacz zdjęcia:

Mieszkania od PKP to nie tylko rudery. Trzeba jednak zapłacić więcej

Kolej sprzedaje nieruchomości. Stan mieszkań opłakany, w zamian niska cena

Polskie Koleje Państwowe S.A. są właścicielem jednego z największych zasobów nieruchomości w Polsce. Nie są to jednak tylko dworce, choć do spółki należy ok 90 proc. czynnych dworców kolejowych w kraju. Posiada też grunty i różnego rodzaju obiekty, od hal magazynowych i lokali użytkowych, po mieszkania. Uwagę przykuwają zwłaszcza te ostatnie. Jak chwali się PKP, często są położone w atrakcyjnych lokalizacjach i kuszą niską ceną. Najtańsze z nich możemy kupić nawet za kilkanaście tysięcy złotych, ale jest jeden "haczyk". Ich wygląd odstrasza. Dlaczego ich stan jest tak opłakany?