PKP uruchomi w grudniu nowe połączenie z Warszawy do Monachium. Jaki będzie rozkład jazdy? Jak długo potrwa podróż?

Nowe połączenie PKP. Z Warszawy pojedziemy prosto do Monachium!

Pociąg Warszawa-Monachium. Jaki będzie rozkład jazdy?

Nie wiadomo jeszcze, jak często będzie kursował pociąg z Warszawy do Monachium. Jeśli codziennie, stworzy to turystom wygodną możliwość odwiedzenia stolicy Bawarii w weekend. Po przyjeździe do Monachium w sobotę o 10:00 będziecie mieli prawie 10 godzin na zwiedzanie miasta w ramach krótkiego city breaku. Jeśli macie możliwość przesunięcia rozpoczęcia pracy w poniedziałek, będziecie mogli zostać w Monachium na noc z soboty na niedzielę i wrócić dopiero w poniedziałek o 8:51.

Czemu warto wybrać się do Monachium? Jarmark bożonarodzeniowy zaczyna się już w listopadzie

Monachium to wyjątkowo piękne miasto, pełne zabytków, a także świetna baza wypadowa do zwiedzania atrakcji Bawarii, których jest bez liku.

Jednak start nowego połączenia PKP z Warszawy do Monachium to przede wszystkim okazja, by odwiedzić monachijskie jarmarki bożonarodzeniowe. Oficjalna data otwarcia jarmarku w Monachium na Święta 2023 to 27 listopada. Imprezy potrwają do 24 grudnia, a jest z czego wybierać!

W Monachium możecie zrobić świąteczne zakupy na jednym z najstarszych i chyba największym świątecznym targu. Na dzieci czekają warsztaty, animacje, wioska św. Mikołaja, a nawet wielka ślizgawka na Karlsplatz-Stachus. Warto też zwiedzić słynną ulicę Brienner Strasse, którą w grudniu rozświetli 16 pięknych kandelabrów, a także zobaczyć iluminacje zabytkowego ratusza przy Marienplatzu.