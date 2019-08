PKS: Wielkopolskie samorządy nie chcą pieniędzy na ratowanie połączeń autobusowych?

Przypomnijmy, że dopłaty do PKS-ów zapowiedzieli na lutowej konwencji PiS prezes partii Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki w ramach pięciu propozycji programowych, tzw. nowej piątki PiS. W naszym regionie w tym czasie upadał już PKS Gniezno (będący spółką Skarbu Państwa), który od 2018 roku znajdował się w stanie likwidacji.

- Celem naszych działań jest likwidacja białych plam komunikacyjnych w Wielkopolsce. Jest wiele osób, które poprzez brak dostępu do komunikacji zbiorowej mogą czuć się komunikacyjnie wykluczone, przede wszystkim w mniejszych miejscowościach czy wsiach. Transport publiczny nie powinien być przywilejem a standardem

Zgodnie z założeniami funduszu dopłacie podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej trzy miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy. Zgodnie z zasadami funduszu dopłaty są udzielane wyłącznie do końca roku.

Jak zatem wygląda zainteresowanie dopłatami? - W ramach funduszu przywracania połączeń lokalnych do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 16 wniosków - 12 gminnych oraz 4 powiatowe. Jeden wniosek został odrzucony ze względów formalno-prawnych. Kwota dofinansowania to blisko milion zł - informuje Sebastian Antczak, rzecznik wojewody. Za te pieniądze ma zostać utworzonych 105 nowych połączeń na terenie województwa.

- Gdyby nie miasto, PKS albo by dogorywał, albo już nie istniał - tłumaczył na początku roku w rozmowie z "Głosem" Tadeusz Nowacki, prezes PKS Kalisz.

Ostatecznie przewoźnik obsługujący powiaty gnieźnieński i wrzesiński wszystkie kursy zawiesił wraz z początkiem maja, pozostawiając jedynie połączenia związane z wypełnieniem umów na wożenie dzieci do szkół i pracowników do ich firm. W trudnej sytuacji od wielu miesięcy znajdowali się także inni wielkopolscy przewoźnicy.

Ekspert Instytutu Sobieskiego i pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dr Michał Beim podkreśla, że kibicował pomysłowi utworzenia funduszu, ale rozwiązania zaproponowane przez rząd - jego zdaniem - nie są systemowe. Właśnie dlatego nie dziwi go niewielka liczba wniosków złożonych przez wielkopolskie samorządy do wojewody.

- Zasady ustalone przez ministerstwo przypominają raczej zbiór rozwiązań spisanych szybko, na kolanie. Nieporozumieniem jest sposób ubiegania się o dofinansowanie. Samorządy muszą się o nie starać co roku, tymczasem powinny mieć zapewnione umowy na okres co najmniej pięciu, a najlepiej dziesięciu lat. Nie pojawiają się także żadne wymogi jakościowe, a dla pasażerów jest istotne czy pojadą rozsypującym się pojazdem, czy też nowoczesnym, niskopodłogowym

Według eksperta błędne jest również założenie, że dofinansowanie dotyczy tylko tych linii, które nie funkcjonują od co najmniej trzech miesięcy. - W tym czasie osoby korzystające z transportu autobusowego przesiadły się do samochodów. Ich powrót do komunikacji zbiorowej jest zatem mało prawdopodobny - twierdzi Beim.