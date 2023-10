Plaga oszustw w Poznaniu. Seniorzy ofiarami naciągaczy. Małżeństwo z Winograd straciło 40 tys. złotych!

Piątkowe popołudnie, 22 września. Do małżeństwa emerytów mieszkającego na jednym z osiedli na poznańskich Winogradach dzwoni telefon komórkowy z nieznanego numeru. Osoba po drugiej stronie przedstawiła się jako komendantka policji i poinformowała seniorkę, że jej wnuk Mikołaj miał wypadek.

- Powiedziała, że szybko są potrzebne pieniądze na operację po wypadku. Co jakiś czas “policjantka” podawała do telefonu osobę, która przedstawiała się jako Mikołaj. Był on zapłakany, mówił, że trzeba to zrobić szybko, bo go wszystko boli i nie może wytrzymać - relacjonuje Zbigniew, drugi wnuk pokrzywdzonego małżeństwa, który rozmawiał ze swoimi dziadkami następnego dnia po zajściu.