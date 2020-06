Planujesz remont łazienki? Podpowiadamy, jak rozmawiać z fachowcem

Poszukiwania dobrej ekipy remontowej należy rozpocząć od opinii swoich znajomych, którzy mieli w swoich domach ostatnio remont. Dzięki temu na własne oczy będziemy mogli zobaczyć efekty ich pracy. Warto także zajrzeć do Internetu, gdzie będziemy mogli poznać też opinie innych ludzi oraz porównać ceny poszczególnych ekip.

Ustal zakres działania z ekipą remontową

Jak już masz wybraną ekipę remontową, to warto ustalić z nią szczegóły. Należy przedstawić swoją wizję łazienki i jak ona ma wyglądać na samym końcu. Do ustalenia zostały nam także koszty, data rozpoczęcia i zakończenia remontu oraz takie sprawy typu zakup potrzebnych materiałów – czy mają one być po naszej stronie czy ekipy remontowej. Warto wszystkie działania spisać i mieć jeden egzemplarz dla siebie a jeden dać fachowcowi.

Zakup materiałów budowlanych

Gdy zakup materiałów budowlanych leży po naszej stronie, warto sporządzić sobie listę zakupów i pytań do sprzedawcy. Najdroższe elementy wyposażenia łazienki takie jak kabina prysznicowa, miski toaletowe, odpływy liniowe i meble kupuj na początku remontu – po prostu na to musi Ci wystarczyć pieniążków. Wybieraj dobre jakościowo materiały. Kupuj około 10% więcej materiałów niż jest to założone.