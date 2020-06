Planujesz spędzić tanie wakacje pod namiotem? Oj, wcale nie będą takie tanie... (ZOBACZ WYLICZENIA)

Pierwszym i niezbędnym nabytkiem jest oczywiście namiot. Dobrze wybrany z pewnością umili nam wakacyjny pobyt i nie zawiedzie, gdy kapryśna pogoda sprowadzi na nas opady deszczu lub burzę. Ile obecnie trzeba przeznaczyć na jego zakup? To oczywiście zależy od jego rozmiarów. W supermarkecie sportowym za najprostszy - ale zapewniający w miarę komfortowy nocleg - namiot dla pary zapłacimy od 100 do 200 zł . Na zakup bardziej skomplikowanego modelu, gwarantującego troszkę więcej miejsca i lepszą ochronę przed kaprysami pogody, przeznaczymy ok. 300 zł . Jeśli jednak udamy się do specjalistycznego sklepu turystycznego po namiot znanej marki, to na rachunku zobaczmy już sumę od 400 do 550 zł . Oczywiście mówimy tu raczej o prostych modelach turystycznych, a nie ekspedycyjnych namiotach przeznaczonych do podboju górskich szczytów. Ze znacznie większymi kosztami musimy się liczyć w przypadku namiotu dla 4-osobowej rodziny. Na jego zakup w supermarkecie sportowym przeznaczymy najmniej 400-500 zł . W profesjonalnym sklepie turystycznym za komfortowy model zapłacimy od 900 do 1500 zł . Wraz ze wzrostem ceny rośnie jednak powierzchnia, wysokość, komfort i dodawane są różne udogodnienia, które umilą i ułatwią wspólne życie na małej przestrzeni. Komfortowy sen i wypoczynek

Skoro zadbaliśmy o dach nad głową, to musimy również zatroszczyć się o wygodne miejsce do spania. Najprostszą karimatę kupimy za ok. 20 zł. Z kolei zapewniająca troszkę więcej komfortu prosta mata samopompująca to wydatek rzędu od 100 do 200 zł. Śpiwór z wypełnieniem syntetycznym, przeznaczony do spania w temperaturach ok 8-10 stopni Celsjusza kosztuje ok. 100-200 zł, choć oczywiście znajdziemy na rynku również bardzo proste modele w cenie ok. 60-70 zł.

Kemping to jednak nie tylko sen, ale i czas poświęcony na wspólne posiłki na łonie natury, ich przygotowywanie i wszelkie inne czynności wykonywane razem. W związku z tym warto zadbać o sprzęt, który ułatwi nam przeniesienie całego naszego życia do namiotu oraz w jego pobliże. Składany stół z krzesełkami to wydatek ok. 200 zł, pled na którym wszyscy będziemy mogli się położyć to koszt ok. 40 zł, a prosta kuchenka turystyczna to dodatkowe 100-200 zł. Warto też pomyśleć o lodówce turystycznej. Bazowy model możemy nabyć za ok. 100 zł. Dobrym uzupełnieniem całości będzie własne źródło światła, np. lampki na baterie po 30 zł za sztukę, które możemy powiesić lub położyć w namiocie. Przedłużą nam i tak długie już letnie dni oraz uprzyjemnią wieczory w gronie najbliższych.

Podsumowując, za najprostszy zestaw dla pary umożliwiający wypoczynek na kempingu zapłacimy w tańszym wariancie ok. 900 zł, a w droższym ok. 1650. W przypadku 4-sobowej rodziny będzie to wydatek odpowiednio ok. 1350 i aż 3000 zł. Pamiętajmy jednak, że jeżeli o zakupiony sprzęt turystyczny będziemy odpowiednio dbali, to powinien pozwolić nam na komfortowy oraz tani urlop na łonie natury przez wiele lat.