"Plastik ćpnij w pieruny". Miasto zachęca do recyklingu w gwarze poznańskiej!

- Poznaniacy rocznie generują ponad 11 tys. ton odpadów z tworzywa sztucznego. Ile to jest 11 tys. ton plastiku? Gdyby tak wziąć półlitrowe, plastikowe butelki i ustawić je obok siebie zajęłyby one 75-krotną powierzchnię Starego Rynku w Poznaniu. To dużo, prawda?! Dlatego Poznaniaku mówimy: Bądź rychtyk i plastik ćpnij w pioruny!

- taką informacją Poznań rozpoczął kampanię przeciwko plastikowi.

Kampania prowadzona jest w mediach społecznościowych związanych z miastem. Jej celem jest zachęcenie poznaniaków do bardziej ekologicznego stylu życia, czyli m.in. do zaprzestania używania opakowań z tworzyw sztucznych oraz do poprawnej segregacji śmieci, aby odpady mogły zostać poddane recyklingowi. W grudniu kapania pojawi się też w przestrzeni miasta i w komunikacji miejskiej.