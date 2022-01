Plebiscyt 2021: Kolarka Kamila Wójcikiewicz z Agrochestu Team oswaja się z tytułem mistrzyni świata i powoli szykuje się do jego obrony

– Nie, nie, nie zrobiłam sobie przerwy w startach i nie będę świętować przez rok. To nie w moim stylu. Mam już z kolegami z grupy zaplanowany cały sezon startów i powoli już szykuję się do pierwszego kwietniowego wyścigu. Wiem też, że tęczowa koszulka z koniczynką, łącząca tytuł MŚ z symboliką naszej grupy, jest już zaprojektowana, a może nawet już się szyje – przyznała sympatyczna zawodniczka rodem z Korczyny koło Krosna.

Wójcikiewicz wie, że łatwiej jest tytuł wywalczyć niż go obronić, a mimo to nie rezygnuje z walki o obronę światowego prymatu.

– Jestem zwolniona z krajowych eliminacji w maju podczas wyścigu Majka Gran Fondo w Myślenicach. Mimo to w nim wystartuję, tak samo jak w wyścigu Nowy Targ Road Challenge i w Tour de Pologne Amatorów. W Arłamowie chłopakom nie pomogą w walce o kolejny triumf w drużynówce, ale postaram się znów indywidualnie stanąć na najwyższym podium. MŚ zaplanowano tym razem we wrześniu we włoskim Trydencie. Trasa będzie górska, więc powinna mi sprzyjać, ale tak samo mogą myśleć rywalki, których może być jeszcze więcej niż w Sarajewie – przyznała zawodniczka nominowana w naszym plebiscycie.