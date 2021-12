Plebiscyt 2021: Prezesi poznańskich klubów o zaangażowaniu Enei w sponsoring sportu seniorskiego i młodzieżowego Radosław Patroniak

Trener koordynator Enei Akademii Sportu, Przemysław Wodzień, ze swoimi najmłodszymi podopiecznymi z Enei Energetyka Poznań Fot. Enea Energetyk Poznań Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Od kilku lat mecenasem naszego plebiscytu i Wielkiego Balu Sportowa jest spółka akcyjna Enea z siedzibą w Poznaniu. Nie jest to przypadkowy związek, bo koncern energetyczny należy do największych sponsorów wielkopolskiego, a zwłaszcza poznańskiego sportu. Postanowiliśmy więc zapytać, co o sponsoringu Enei sądzę szefowie wspieranych przez tę firmę zespołów i akademii.