Plebiscyt 2021: Samir Ibrahim o szansie Lecha Poznań na coś wyjątkowego i o tym jak Szymon Marciniak "zaszalał" w Katarze

Już samo zdjęcie w jubileuszowej koszulce i szaliku klubu z Bułgarskiej świadczyło o tym, że mający palestyńskie korzenie doktor obecny rok traktuje wyjątkowo.

Zobacz też: Zapraszamy do głosowania w 64. Plebiscycie na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski w 2021 r.

– Tytuł mistrza Polski dla Lecha na stulecie klubu to byłaby piękna sprawa. Cztery punkty przewagi na półmetku i dobra forma w rundzie wiosennej mogą nam zagwarantować radosny finisz rozgrywek. Szanse na „majstra” mogłyby zmaleć, gdyby drużynę już teraz opuścił Jakub Kamiński. Władze Kolejorza zadbały jednak o to, by ten utalentowany chłopak odszedł do VfL Wolfsburg dopiero za pół roku. Na razie wszystko układa się pod Lech, łącznie z tym, że odwieczny rywal z Warszawy zamiast o mistrzostwo walczy tym razem o przetrwania w elicie – zauważył Samir Ibrahim.