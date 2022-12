Plebiscyt Sportowy: Paweł Pośpiech, lider wśród mężczyzn, to utalentowany tyczkarz Olimpii i chłopak, który dba o wszechstronny rozwój

16-letni wicemistrz Polski w kategorii do lat 18 to jeden z największych talentów w grupie młodych tyczkarzy, prowadzonej przez Przemysława Czerniaka, który jest następcę prekursora poznańskiej tyczki i wychowawcy Piotra Liska, czyli Krzysztofa Dziamskiego.

– Zanim trafiłem na Golęcin do trenera Czerniaka jako 10-latek zacząłem chodzić w Sprincie Baranowo na ogólnorozwojowe treningi lekkoatletyczne. Wtedy właśnie jeden z trenerów powiedział, że powinienem postawić na tyczkę. Dwa lata później przeprowadziłem się z rodzicami do Poznania i mama znalazła w Internecie informacje o grupie tyczkarskiej Olimpii. W taki sposób właśnie dołączyłem do 30-osobowej grupy tyczkarzy i tyczkarek w różnym wieku – tłumaczył nam Paweł Pośpiech uczeń Zespołu Szkół Łączności przy ul. Przełajowej w Poznaniu (nasz kandydat uczy się w klasie o profilu technik teleinformatyk).