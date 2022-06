Pleśniak: to ciasto ma smak dzieciństwa. Niezawodny przepis na kruche ciasto z bezą, które nie wychodzi z mody. Jak je zrobić? Katarzyna Puczyńska

Pleśniak to idealne połączenie kruchego ciasta, bezy i kwaskowatego dżemu. Sprawdź, jak je przygotować. Katarzyna Puczyńska

Ciasto pleśniak to znany i lubiany w Polsce smakołyk, który wielu osobom kojarzy się z dzieciństwem. W czasach PRL-u gościł niemal w każdym domu. Przygotowuje się go z kruchego ciasta, bezy i kwaskowego dżemu. Mamy dla ciebie najlepszy przepis na pleśniaka, ze wskazówkami krok po kroku, jak go zrobić. Sprawdź i upiecz sobie taki przysmak ja za dawnych lat.