Pleszew. Kuriozalna sytuacja w Bronowie. Nastały czasy, że na wsi przeszkadza nawet gdakanie kur. Sąsiad postanowił je otruć?

Przeszkadzało im gdakanie kur. Otruli wszystkie?

Już Jan Kochanowski pisał w Pieśni świętojańskiej o Sobótce - "Wsi spokojna, wsi wesoła". Okazuje się jednak, że życie na wsi wcale nie musi być ani spokojne, ani wesołe. Wszystko zależy od sąsiadów. Kiedy wszyscy są sobie życzliwi, to nie ma żadnego problemu. Kłopoty pojawiają się dopiero wówczas, kiedy żyjąc w wiejskiej społeczności dostrzegamy błahe na co dzień trudności, które nie powinny nikogo dziwić, tym bardziej na wsi.

Do kuriozalnej sytuacji doszło w Bronowie (gmina Pleszew), jak wynika z relacji naszego Czytelnika, dwójce mieszkańców bloku znajdującego się we wsi zaczęło przeszkadzać gdakanie kilku kurek, które hodowała sąsiadka. Starsza pani w tym miejscu od zawsze miała kury i żadnemu mieszkańcowi to nie przeszkadzało. Sytuacja się jednak zmieniła...