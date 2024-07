Pleszew pachnie lawendą, jak w Prowansji! Tutaj lato ma swój zapach. Gospodarstwo "Lawenda 4 you" prowadzą Małgorzata i Andrzej Madalińscy

Lawendowe pole pod Pleszewem

Prowansja … sięgające po horyzont fioletowe pola w czerwcu i na początku lipca przyciągają nie tylko pszczoły, ale też rzesze żądnych pięknych krajobrazów turystów. Wielu marzy, żeby zobaczyć ten bezkresny fiolet! Nie każdy jednak może pozwolić sobie na taką wycieczkę. Dla wszystkich spragnionych fioletowych krajobrazów jest jednak dużo bliższa alternatywa, bo lawendowe plantacje podziwiać można i u nas! W ostatnich tygodniach plantacja lawendy "Lawenda 4 you" w mediach społecznościowych robi prawdziwą furorę. Postanowiliśmy to sprawdzić!

Lawendowe pole pod Pleszewem

Lawendowe gospodarstwo pod Pleszewem to miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić! W jego sercu odnajdziemy krajobraz znany z dalekiej Prowansji czy Toskanii tylko jeszcze piękniejszy, bo nasz. Czekają tu na nas przepiękna przyroda, sielankowy spokój i bezkres fioletowych, lawendowych pól. Do tego przesympatyczni gospodarze – Małgorzata i Andrzej Madalińscy , którzy w swoją pracę wkładają wiele pasji.

Lawenda 4 you. Początki mini plantacji lawendy

Przygoda z lawendą rozpoczęła się od przeprowadzki z bloków w centrum Pleszewa na Folusz. Ponad 10 lat temu państwo Madalińscy zamieszkali w domku w towarzystwie stawów, lasów, pracujących pszczół i motyli. A za domem czekała ziemia do zagospodarowania. Nie zastanawiali się długo co zasadzić. Lawenda była spełnieniem marzeń pani Małgorzaty. Pierwszą lawendę kupili w markecie. Przygotowali specjalnie ziemię, wykopali rów i przez kilka miesięcy zbierali skorupki od jajek, bo jak podkreśla pan Andrzej, lawenda lubi podłoże wapienne.

Lawendowe Pole w Pleszewie

- Samemu zrobiliśmy badanie ziemie. Okazało się, że gleba miała lekko kwaśny odczyn, a dla lawendy lepszy byłby zasadowy - podkreślają właściciele "Lawenda 4 you"

Lawendowe pole i troskliwe oko gospodarzy

Podchodzą do swojej pracy z wielkim szacunkiem dla przyrody i szczerą radością. Choć nie ukrywają, że ten piękny widok to efekt naprawdę ciężkiej pracy. „Wszystko robimy ręcznie, troskliwie pielęgnując każdy krzaczek” .

Lawendowe pole jak w Prowansji

Na przełomie czerwca i lipca plantacja pokrywa się fioletem kwitnących kwiatów. Właśnie wtedy, gospodarze szeroko otwierają drzwi swojej plantacji dla gości, którzy chcą podziwiać lawendowe pola. W tym roku frekwencja dopisała wprost nadzwyczajnie! W ostatni czasie chyba wszystkie drogi prowadziły do "Lawenda 4 you" !

Od rana do wieczora plantacje odwiedzali goście i znajomi, a gospodarze zadbali o to, by każdy czuł się tu wyjątkowo. Można było nie tylko posłuchać długich opowieści o lawendzie i poznać tajniki pracy na plantacji, ale również spróbować lemoniady z lawendy, czy zupy z... chwastów. Można też było pospacerować lawendowymi polami, robiąc zdjęcia. Lawenda to bowiem wymarzona scenografia wszystkich fotografików, dlatego często organizowane są tu profesjonalne sesje zdjęciowe.