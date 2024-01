Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!". W Poznaniu trwa 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Międzynarodowych Targach Poznańskich

Wejście B do Poznań Congress Center

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztabie Politechniki Poznańskiej

Sztab Politechniki Poznańskiej działa na placu przed głównym wejściem do CH Poznania. Na scenie zagrają:

Koła naukowe PP i pokazy pierwszej pomocy Podczas Finału Koła Naukowe Politechniki Poznańskiej można zobaczyć projekty, realizowane przez studentów i zapoznać się z różnymi nowinkami technologicznymi od młodych pasjonatów. Z kolei doświadczony ratownik - instruktor pierwszej pomocy, wyposażony w fantom do RKO i AED terapeutyczno-treningowy z zestawem treningowym, pokaże jak pomóc osobie w potrzebie.

Nie zabraknie także licytacji. Do zgarnięcia będzie m.in. czarna bluza „Poznań – Wolne Miasto”, fotel gamingowy, czy złota PEKA.

Golden Retrievery podczas WOŚP w Poznaniu

W Poznaniu pieniądze do puszek będą zbierać wyjątkowe psy rasy Golden Retriever. Gdzie można je spotkać?

WOŚP Gniezno. Piknik biegowy na stadionie

Piknik biegowy na stadionie Mieszka przy ulicy Strumykowej w Gnieźnie odbył się w niedzielne przedpołudnie, 28 stycznia. Inicjatorem imprezy był klub Altom. Rozgrzewkę przed biegiem poprowadziła trenerka personalna Olimpia Toboła. Bieganie odbywało się na bieżni lekkoatletycznej oraz wokół jeziora Jelonek. Każdy z biegaczy sam decydował o dystansie, który zamierza pokonać, a wszystko to w duchu zabawy, wspólnego spędzenia czasu i w szczytnym celu wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Morsy z Grodziska Wielkopolskiego grają z WOŚP

I choć pogoda na zewnątrz jest naprawdę zimowa, to na plaży w Kuźnicy Zbąskiej było dziś naprawdę gorąco! Po raz czwarty grodziskie morsy zagrały z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Do akcji przyłączyli się również miłośnicy zimowych kąpieli z Nowego Tomyśla, Buku i kilku innych sąsiednich miejscowości. Organizatorzy szacują, że na plaży w Kuźnicy Zbąskiej pojawiło się ponad 300 osób.

WOŚP w Koninie

Około 600 młodych i starszych osób wyruszyło kwestować na ulice Konina, by zbierać pieniądze na zakup sprzętu "do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych". Na mieszkańców Konina czeka masa atrakcji: turnieje sportowe, parada orkiestry dętej, pokaz baniek mydlanych.

WOŚP w Zbąszyniu: bieg TKKF "Łabędź"

W tym roku w Zbąszyniu, z puszkami WOŚP, na ulice wyruszyło około 70 wolontariuszy w wieku od 5 do 50 lat. Spotkać można było ich w nieomal każdym miejscu miasta już od godziny godziny 8:00. Ostatni wolontariusze do sztabu zlokalizowanego w Zbąszyńskim Centrum Kultury powrócą po godzinie 19.30. Jak ciężkie będą ich puszki? Przekonamy się po podliczeniu. Już przed południem biegacze z TKKF Łabędź wyruszyli z puszkami w kolejne Strzyżewsko-Łomnicko-Nowodworskie Orkiestrowanie.

Wolontariusze WOŚP w Śremie już puszkami do połowy pełnymi

W tym roku sztab WOŚP w Śremie uruchomił siedem punktów, z których wolontariusze rozeszli się po całym mieście i kwestują w ramach 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielu wolontariuszy zdecydowało się przebrać, co tylko jest dodatkową powodem, aby się do nich uśmiechać i podchodzić bliżej. Spotkaliśmy wesołe jednorożce, księżniczki, smoki i rekina. Wśród kwestujących nie brakuje dzieci, młodzieży, a także dorosłych - jednym zdaniem "wszystkie ręce na pokład".

W Wągrowcu morsowali dla WOŚP

50 uczestników WOŚP-owego morsowania dzielnie wkroczyło w niedzielę, 28 stycznia, do niewątpliwie zimnej wody na plaży miejskiej w Wągrowcu. To nie lada wyczyn, zważywszy, że temperatura na dworze, to tylko 4 stopnie!