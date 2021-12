Po ile choinki na Boże Narodzenie 2021? Ceny od 50 do ponad 200 złotych. Taniej można je kupić w nadleśnictwach. Jakie drzewko wybrać?

Ceny choinek na Boże Narodzenie

Mimo, że pozostało jeszcze sporo czasu do świąt, ludzie już przychodzą i kupują drzewka

- mówi nam jeden ze sprzedawców choinek z rynku Jeżyckim.

Za taką przyjemność trzeba będzie w tym roku sporo zapłacić. Ceny są podobne do tych sprzed roku. Ile zatem trzeba wydać na taką choinkę? Jednym z głównych wyznaczników jest jej wysokość. Im wyższa, tym droższa. W uśrednionych cenach za małe drzewko w doniczce do wysokości 1 metra trzeba zapłacić około 50 złotych. Za drzewko o wysokości w przedziale 1,5 – 1,8 metra to koszt nawet 150 złotych. Natomiast za choinki powyżej 2 metrów trzeba sięgnąć już głębiej do kieszeni bowiem to koszt powyżej 200 złotych.