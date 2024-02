Po raz pierwszy zaprezentowano mury dawnej kuchni królewskiej na Zamku Przemysła. Zobacz zdjęcia!

Na Zamku Przemysła w Poznaniu zaprezentowano aktualny stan badań archeologicznych

Badania archeologiczne trwają od sierpnia 2023 roku. Objęto nimi do tej pory dwa obszary: teren dziedzińca zamkowego, a także piwnice budynku administracyjnego Muzeum Sztuk Użytkowych. Odkryto 6 tysięcy zabytków - ceramikę, kości zwierząt czy poziom drogi. Najciekawsze odkrycia czekały jednak w piwnicach budynku administracyjnego.

Zobacz zdjęcia!

Badania archeologiczne trwają od sierpnia 2023 roku. Objęto nimi do tej pory dwa obszary: teren dziedzińca zamkowego, a także piwnice budynku administracyjnego Muzeum Sztuk Użytkowych. Odkryto 6 tysięcy zabytków - ceramikę, kości zwierząt czy poziom drogi. Najciekawsze odkrycia czekały jednak w piwnicach budynku administracyjnego. Pomimo faktu, że obecnie istniejąca kubatura została wzniesiona dopiero w 1796 roku, obiekt kryje w sobie wcześniejszy budynek.

Przez wiele dziesięcioleci przypuszczano, że pierwotna Kuchnia Królewska była średniowieczną wieżą mieszkalną (donżonem) wznoszącą się nad urwiskiem, górującym nad rzeką Bogdanką (dziś teren placu Wielkopolskiego), by w późniejszych czasach zostać przebudowana na kuchnię. Po przeprowadzonych badaniach hipotezę tę należy odrzucić i uznać, iż od momentu wzniesienia tego budynku (9x11 m) pełnił on rolę Kuchni Królewskiej że znajdującą się w narożniku studnią. Mamy do czynienia jedną z najstarszych kuchni królewskich na terenie ziem polskich.

Zabytek pochodzi z XIV lub XV wieku.