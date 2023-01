Po Wielkopolsce będzie kursować więcej pociągów! Będą gotowe za 3 lata OPRAC.: Paweł Antuchowski

Prezentacja pierwszych pociągów Elf II w 2019 roku. Łukasz Gdak Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Co najmniej 240 miejsc siedzących, defibrylator, klimatyzacja, biletomaty, system informacji pasażerskiej, Wi-Fi oraz monitoring - to wyposażenie czterech nowych pociągów Pesa Elf II, znanych już z wielkopolskich torów, które dostarczy bydgoski producent. Ponieważ pierwsze składy zostaną dostarczane w terminie do 30 miesięcy, prawdopodobnie nie wpłyną one na dostępność taboru podczas napraw zespołów trakcyjnych Pesa Elf pierwszej generacji.