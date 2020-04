Pod rynkiem Łazarskim w Poznaniu odkryto schron na 150 osób! Być może jest tam jeszcze drugi taki obiekt

Pod rynkiem Łazarskim odkryto schron. Do odkrycia doszło w zasadzie przypadkiem – koparka kopiąc dół pod szalunki trafiła na jedno z wejść do schronu. Odsłonięto go i poproszono o pomoc członków Poznańskiej Grupy Eksploracyjnej, którzy mają na koncie prace badawcze i zabezpieczenia innych schronów i szczelin przeciwlotniczych, m.in. przy ul. Kościelnej i Nad Wierzbakiem. Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

Poznańska Grupa Eksploracyjna