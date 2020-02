Podejmujesz współpracę z Influencerami? Jak sprawdzić, czy przynoszą zysk Twojej firmie?

Influencer marketing cieszy się sporym zainteresowaniem. Wiele firm decyduje się na współpracę z influencerami, a biorąc pod uwagę branżowe badania i raporty – nic dziwnego. Współpraca z influencerem przynosi wiele korzyści, od zwiększenia zaufania do marki, przez precyzyjne dotarcie do grupy docelowej, aż do zwiększenia sprzedaży. Zdecydowałeś się na działania w ramach influencer marketingu, ale nie wiesz jak sprawdzić, czy to faktycznie działa i przynosi zysk Twojej firmie? Przyjrzyjmy się temu, jak to zrobić!

Współpraca z influencerem nawiązana… teraz czekam na efekty! Czyli jak nie myśleć o influencer marketingu? Dla wielu przedsiębiorców i właścicieli firm scenariusz jest bardzo prosty – wystarczy nawiązać współpracę z influencerem, a reszta... zrobi się sama. Twoja marka zyska na popularności, zdobędzie nowych odbiorców, a słupki sprzedaży poszybują w górę. Jeśli i Ty do tej pory myślałeś, że influencer marketing działa właśnie w taki sposób, to ten tekst jest z pewnością dla Ciebie. Na wstępnie uzgodnijmy jedno – influencer marketing to maszyna składająca się z wielu trybików. Chcesz, aby działania przyniosły zysk Twojej firmie? Pod żadnym pozorem nie możesz zapomnieć o tym, aby: Określić cel swojego działania. Zastanów się, czy chcesz zwiększyć rozpoznawalność marki, czy poprawić jej wizerunek, a może poinformować o nowościach i zwiększyć sprzedaż? Przed podjęciem współpracy z influencerem musisz jasno określić cel tych działań - inaczej zmierzenie efektów będzie niemożliwe.

Określić grupę docelową. To nierozerwalnie łączy się z celem, który postawisz, zanim rozpoczniesz współpracę z influencerem. Powód jest oczywisty – komunikacja i przekaz będzie wyglądać inaczej, gdy chcesz ocieplić wizerunek, a inaczej, gdy pokazujesz co nowego przygotowała Twoja firma.

Nawiązać współpracę z odpowiednim influencerem. Mając jasno określony cel oraz grupę, do której chcesz dotrzeć, łatwiej będzie Ci odpowiedzieć na kluczowe pytanie – z którym z influencerów nawiązać współpracę? Musisz zwrócić uwagę na wiele czynników – nie tylko liczbę osób, do których dociera, ale także na to, jaki ma styl komunikacji, jakie wartości promuje czy jak jest odbierany.

Współpraca z influencerem – sprawdź, czy działanie przynosi Twojej firmie zysk Jeżeli przed podjęciem współpracy z influencerem, zastosowałeś się do powyższych zaleceń, możesz teraz przejść do następnego kroku i spróbować zmierzyć, czy influencer marketing przynosi Twojej firmie korzyści. Dlaczego w innym przypadku będzie to wręcz niemożliwe? Przede wszystkim dlatego, że trudno ocenić, czy współpraca z influencerem spełniła swoje cel, jeśli… go nawet nie wyznaczyłeś. Z pomocą w ustaleniu, czy współpraca z influencerem przynosi Twojej firmie zyski, przychodzi analityka, monitoring i nasłuchiwanie tego, co w trawie piszczy. Z pomocą w ustaleniu, czy współpraca z influencerem przynosi Twojej firmie zyski, przychodzi analityka, monitoring i nasłuchiwanie tego, co w trawie piszczy. W zależności od tego, jaki cel, grupę odbiorców i sposób działania ustaliłeś, z pomocą przyjdą Ci inne narzędzia, wśród których jest: Google Analytics, świetnie sprawdza się do mierzenia danych ze stron internetowych czy różnych kampanii,

Statystyki portali społecznościowych – Facebook, YouTube, Instagram: Możesz sprawdzić m.in. do ilu osób dotarł przekaz, czy był angażujący, z jakimi reakcjami się spotkał,

Brand24,

Newspoint,

Socialmention,

