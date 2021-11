Podlascy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która prowadziła jeden z największych portali erotycznych w Polsce

Do zatrzymania doszło na terenie Małopolski. W akcji brało udział blisko 50 policjantów z podlaskiego garnizonu wspieranych przez funkcjonariuszy z Komendy Głównej Policji. Mundurowi przeszukali blisko 20 pomieszczeń z związanych z zatrudnionymi w firmie obsługującej portal R. i ujęli 11 osób.

- Wśród nich był też 43-letni właściciel firmy i jego 39-letni brat, którzy usłyszeli zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą trudniącą się czerpaniem korzyści majątkowych z kuplerstwa. Przestępstwo to zagrożone jest karą do 10 lat pozbawienia wolności - informuje sierż. sztab. Elżbieta Zaborowska z podlaskiej policji.

Kuplerstwo to ułatwianie innej osobie uprawiania prostytucji (bywa mylone z sutenerstwem, czyli czerpaniem korzyści z cudzego nierządu). Pozostałe zatrzymane osoby w wieku od 31 do 42 lat, zatrudnione do obsługi strony internetowej, usłyszały zarzuty udziału w tej grupie przestępczej. W przypadku skierowania aktu oskarżenia do sądu, ten skazując może wymierzyć im kary do 5 lat więzienia.