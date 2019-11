Podwójna dawka Łąki Łan: Kapela Paprodziada zaprasza na „Raut”

Lista przebojów Spotify Viral 20.11.19. Kto rządzi w mediach społecznościowych? Sprawdź najmodniejszą muzykę

Lista przebojów Spotify Viral to zestawienie największych hitów popularnych w tej chwili w mediach społecznościowych. Miejsce 4 jeszce wczoraj zajmowała piosenka Some Say, a dziś jest to już przebój ROXANNE. Na tym oczywiście nie koniec. Sprawdź, jakie jeszcze hity znajdują się ...