Podwójne Dni Pary 2023 w Poznaniu

Podwójne Dni Pary w Poznaniu. Na trasę wyruszą dwa zabytkowe parowozy

- Kolej Parkowa Maltanka funkcjonuje codziennie w godzinach od 10.00 do 19.00: w dni robocze kursy odbywają się co godzinę, a w soboty, niedziele i święta – co 30 minut – informuje poznańskie MPK. - I właśnie taka częstotliwość kursów będzie obowiązywać przez cały nadchodzący długi weekend: we wszystkie dni od 12 do 15 sierpnia kursy na Maltance odbywać się będą co pół godziny.

Specjalną atrakcją będzie obecność aż dwóch parowozów: w sobotę, niedzielę i wtorek, czyli 12, 13 i 15 sierpnia na torach pojawią się Borsig Bn2t oraz Lowa. Pierwsza z lokomotyw jest maskotką Maltanki: to najstarszy czynny parowóz w Polsce, zbudowany w berlińskiej wytwórni Augusta Borsiga w 1925 roku i od 1999 roku pracujący w Poznaniu na Maltance.