Podwójne morderstwo w Wielkopolsce. Policja ma podejrzanego! Marcin W. sam zgłosił się na policję

– Dzisiaj krótko przed godz. 20, kiedy policjanci prowadzili działania poszukiwawcze w lesie i rejonie nadwarciańskim, gdzie został znaleziony plecak 24-letniego mężczyzny, on sam zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie. Formalnie został zatrzymany, noc spędzi w policyjnym areszcie. Jutro zostanie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i przekazany do dyspozycji prokuratora