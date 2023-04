- Sąd Rejonowy w Szamotułach postanowieniem z dnia 23.06.2022 r. wskazał Poradnię Zdrowia Psychicznego w Międzychodzie jako placówkę, w której miała być prowadzona terapia wobec Marcina W. Odpis w/w orzeczenia doręczono do poradni w dniu 4.07.2022 r. W dniu 7.09.2022 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach skierował pismo do Poradni Zdrowia Psychicznego w Międzychodzie, w którym zwrócił się o nadesłanie informacji w przypadku, gdyby Marcin W. nie stawił się na terapię. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Międzychodzie nie zawiadomiła sądu o tym, że Marcin W. nie podjął terapii, co wskazywało na to, że do niej przystąpił. Zgodnie z art. 204 § 4 kkw, sąd wydaje koleje decyzje co do stosowania środka zabezpieczającego w trybie ambulatoryjnym co 12 miesięcy. Dodatkowo informuję, że nie upłynął jeszcze wskazany wyżej 12 miesięczny termin od daty wydania w/w postanowienia – informuje Joanna Kotowicz z Biura Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.