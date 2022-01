Podwyżki cen prądu mocno dotkną MPK Poznań. Zapłacimy więcej za bilety? Mamy odpowiedź ZTM Poznań! Bartosz Kijeski

Ostatnia podwyżka biletów komunikacji miejskiej w Poznaniu miała miejsce w lipcu 2020 roku. Waldemar Wylegalski

O 20 milionów złotych mają wzrosnąć koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej w Poznaniu. Wszystko to za sprawą wzrostu cen energii elektrycznej. Tak informują miejscy urzędnicy, którzy kompleksowo wyliczają, co zdrożeje przez podwyżki oraz inflację w stolicy Wielkopolski. Czy to oznacza, że w 2022 roku pasażerowie MPK będą ponownie musieli zapłacić więcej za przejazd? Mamy odpowiedź ZTM Poznań.