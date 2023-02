Podwyżki cen za wodę i ścieki w Poznaniu. O ile wzrosną ceny i jakie będą tego skutki dla mieszkańców? Wywiad z prezesem Aquanetu

Kolejny wniosek o podwyżki cen wody i ścieków. "Firmy muszą podnosić stawki"

Pierwszy wniosek o podwyżki był przez Aquanet złożony w czerwcu 2022 roku i zakładał on, że woda i ścieki podrożeją o 43 proc. na 3 lata. Jak PGW Wody Polskie argumentowało odrzucenie tego wniosku?

Nie przyjęły do wiadomości wzrostu kosztów, mówiąc w dużym skrócie. My nie podzielamy ich opinii. Dla nas jest to oczywiste, dlatego będziemy w najbliższych dniach składać kolejny wniosek. Jednak sytuacja w porównaniu z czerwcem się zmieniła, ponieważ mamy już zawarte umowy na takie media jak prąd, gaz i tak dalej po wyższych stawkach. Wszyscy wiemy także, jakie jest oprocentowanie kredytów bankowych.

Teraz wzrost tych kosztów stał się faktem?

Dokładnie. Mam nadzieję, że tym razem Wody Polskie zobaczą nasze umowy na dostawę gazu czy prądu, zobaczą, ile faktycznie płacimy odsetek od kredytów, uwzględnią koszty wynagrodzeń naszych pracowników, czy wzrost kosztów ochrony i utrzymania czystości obiektów. Firmy świadczące te usługi, gdy rośnie płaca minimalna, aby nie być stratnym, muszą podnosić stawki. To powszechna praktyka w całym kraju i nie możemy im odmówić płacenia, ponieważ wówczas zrezygnują ze współpracy. Ponadto w listopadzie podpisaliśmy umowę kredytową z EBI na pół miliarda, który musimy sfinansować.