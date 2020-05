Podwyżki w strefie parkowania w Poznaniu: Od czerwca w centrum, od lipca na Jeżycach. Od 1 października strefa obejmie Wildę i Łazarz

Duże podwyżki w strefie parkowania w Poznaniu coraz bliżej. Pierwsze zmiany w Strefie Płatnego Parkowania wejdą w życie 1 czerwca. Tego dnia w nowej formule rusza Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum. Wiemy też, jaki obszar obejmie strefa parkowania na Wildzie i Łazarzu.

Przez epidemię koronawirusa terminy wprowadzenia i dużej liczby zmian należało przesunąć w czasie. Efekt? Kierowcy trochę się pogubili, co i od kiedy obowiązuje. Postanowiono to uporządkować. Radni będą na ten temat dyskutować na wtorkowej sesji.

Poszerzenie od 1 lipca ŚSPP o Jeżyce, wprowadzenie od 1 października strefy na Wildzie i Łazarzu, nowy podział ŚSPP na duże sektory, poszerzenie obszaru postoju dla dostaw (z obszaru śródmiejskiego do całego terenu ŚSPP Centrum) w dowolnym miejscu postoju z identyfikatorem oraz zegarem parkingowym, możliwość lokalizacji miejsc darmowego postoju do 15 minut przed szpitalami – to najważniejsze zmiany zawarte w projekcie uchwały. Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Centrum Od 1 czerwca obowiązuje ŚSPP Centrum. Obejmuje ona obszar osiedla Stare Miasto (teren ograniczony od północy torami kolejowymi – od mostu kolejowego na Warcie do wiaduktu nad Libelta; od zachodu od wiaduktu nad Libelta do mostu Dworcowego z uwzględnieniem ulicy Dworcowej; od południa Matyi i Królowej Jadwigi, od wschodu Wartą – od Królowej Jadwigi do torów kolejowych).

Za pozostawienie tutaj auta trzeba będzie płacić od poniedziałku do piątku, w godz. 8-20, a także w soboty w godz. 8-18. Koszt pierwszej godziny to 7 zł, drugiej 7,40 zł, trzeciej 7,90 zł, a następnej – 7 zł.

Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania Jeżyce O 1 lipca ŚSPP zostanie poszerzona o większą część Jeżyc. Obejmie obszar od Roosevelta do Polnej (teren ograniczony od północy torami kolejowymi – od Pułaskiego do Kościelnej; od zachodu Kościelną z uwzględnieniem św. Floriana; Dąbrowskiego – od Kościelnej do Polnej; Polną – od Dąbrowskiego do Bukowskiej; od południa Bukowską – od Polnej do Roosevelta; od wschodu Roosevelta – od Bukowskiej do Pułaskiego).

Strefa będzie obowiązywać podobnie jak w centrum Poznania od poniedziałku do piątku w godz. 8-20 oraz w soboty w godz. 8-18, ale tutaj opłaty będą nieco niższe. Wyniosą one za pierwszą godzinę 5 zł, za drugą 6 zł, za trzecią 6,90 zł, a za następną – 5 zł.

Strefa Płatnego Parkowania Pozostała część Jeżyc (teren ograniczony od północy torami kolejowymi – od Kościelnej do Żeromskiego, od zachodu Żeromskiego i Przybyszewskiego – od Dąbrowskiego do Bukowskiej, od południa Bukowską – od Przybyszewskiego do Polnej, od wschodu Polną, ale bez tej ulicy – od Bukowskiej do Dąbrowskiego, Dąbrowskiego, ale bez tej ulicy – od Polnej do Kościelnej i torów kolejowych) oraz okolice MTP są objęte "zwykłą" strefą parkowania.

Kierowcy będą musieli tutaj uiszczać tu opłaty od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. Pierwsza godzina kosztuje 3,50 zł, druga 4,20 zł, trzecia 4,90 zł, a następne – 3,50 zł.

Strefa na Wildzie i Łazarzu Na Wildzie SPP ma objąć teren ograniczony od północy Królowej Jadwigi i Matyi (bez tych ulic), od zachodu torami kolejowymi – od mostu Dworcowego do wiaduktu na Hetmańskiej, od południa Hetmańską – od wiaduktu kolejowego na Warcie, od wschodu rzeką Wartą – od Hetmańskiej do Królowej Jadwigi. Na Łazarzu proponuje się objąć strefą dwa obszary. Pierwszy to teren ograniczony od północy Bukowską (bez tej ulicy) – od Roosevelta do Przybyszewskiego; od zachodu Przybyszewskiego i Reymonta (bez tych ulic); od południa Hetmańską (bez tej ulicy) – od Reymonta do torów kolejowych; od wschodu torami kolejowymi – od wiaduktu na Hetmańskiej do Bukowskiej. Drugi obszar strefy parkowania na Łazarzu obejmuje Grunwaldzką – od Bukowskiej do Matejki, Święcickiego, Konopnickiej, Orzeszkowej, Śniadeckich – od Grunwaldzkiej do Parkowej, Zachodnią, Głogowską – od Śniadeckich do mostu Dworcowego i Roosevelta – od mostu Dworcowego do Bukowskiej.

Abonament dla mieszkańców Abonament będą mogły wykupić wyłącznie osoby zameldowane na stałe lub czasowo na terenie danego sektora SPP i płacące podatki w Poznaniu (trzeba będzie to potwierdzić ). Miesięczny koszt abonamentu to 30 zł za pierwsze auto i 150 zł za każde kolejne. Osoby, które wykupią abonament na 12 miesięcy otrzymają jeden miesiąc gratis. Abonament przysługuje jedynie na własne auto lub użyczone na podstawie np. umowy leasingowej.

