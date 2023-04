Pogoda na całą majówkę. Upałów nie będzie, może za to padać deszcz! Weronika Błaszczyk

Zbliża się długi weekend majowy. Większość osób zapewne marzy o pięknej pogodzie z wysokimi temperaturami, które pozwolą na spędzanie czasu na zewnątrz, grillowanie i długie spacery. Jak będzie pogoda od 29 kwietnia do 3 maja? Sprawdziliśmy! Grzegorz Dembiński/materiał archiwalny

Długi majowy weekend przed nami, choć wiele osób liczy na ciepło i słońce, to niestety prognozy nie są zbyt optymistyczne. Temperatura co prawda przekroczy w całej Polsce 10 stopni Celsjusza, jednak nie będzie upałów. Miejscami mogą pojawić się też opady deszczu. Jaka pogoda będzie na majówkę? Przedstawiamy prognozy od 29 kwietnia do 3 maja.