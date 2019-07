Pogoda w Poznaniu i Wielkopolsce: Uwaga na upały. Na termometrach nawet 33 stopnie Celsjusza! [PROGNOZA]

Według prognoz IMGW w piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu i wieczorem miejscami duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 26°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. Podczas burz porywy do 65 km/h. Przejdź do kolejnego zdjęcia --->

Pixabay