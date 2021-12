Pogrzeb Artura "Walusia" Walczaka w Gnieźnie. Strongman zmarł tragicznie po gali PunchDown5 [ZDJĘCIA]

W środę, 8 grudnia nastąpiło ostatnie pożegnanie Artura Walczaka, znanego w Gnieźnie jako Artek lub „Waluś”. Tego dnia do grobu złożono urnę. W dniu jego pogrzebu, na długo przed godziną 13.00 na ulicę Witkowską w Gnieźnie zaczęły zjeżdżać się samochody. Nie tylko gnieźnianie przybyli na miejsce, aby odprowadzić na miejsce wiecznego spoczynku zmarłego. Widać było, że miał wielu przyjaciół nie tylko w Wielkopolsce, ale i w całym kraju. Na cmentarzu św. Trójcy tłumnie przybyli przedstawiciele świata kulturystyki i organizatorzy gali slap-fighting. Choć odszedł zdecydowanie za wcześnie jedno jest pewne – zostanie zapamiętany już na zawsze.

Artur Walczak trafił do szpitala 22 października po gali PunchDown 5, która odbyła się we Wrocławiu. Mężczyzna podczas jednego z pojedynków z Dawidem „Zalesiem” Zalewskim doznał wylewu krwi do mózgu. Walczak został przetransportowany do szpitala, gdzie został wprowadzony w stan śpiączki farmokologicznej.